Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

Ответственность за попытку покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время его предвыборного митинга несет Секретная служба. Такое заявление сделал американский миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X. Lenta.ru

«Секретная служба виновата в своем провале. Точка», — говорится в публикации. Российская газета

Таким образом бизнесмен прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши, с которой выстрелили в Трампа. Ura.Ru

Ранее Маск призвал к отставке главы Секретной службы и начальника охраны Дональда Трампа. Это также произошло после покушения на экс-президента во время его выступления на митинге сторонников в Пенсильвании. Бизнесмен также поддержал раненного в ухо бывшего главу государства и заявил, что надеется скоро увидеть политика в добром здравии. News.ru