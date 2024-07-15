Аудиоэкспертиза показала, что в экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN. При этом ФБР настаивает на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку.

Исследование записи покушения провели эксперты Национального центра медиа-криминалистики при Университете Колорадо в Денвере. Согласно их вердикту, первые три выстрела относятся к одному оружию, следующие пять — к предполагаемому второму. Вместе с этим последний «акустический импульс», вероятно, мог быть произведен из третьего вида оружия. При этом аудиоанализ подтвердил, что стрелок находился на расстоянии примерно 110-120 метров от Трампа.

Ранее инструктор по стрельбе Сергей Дубов предположил, что в США на любые мероприятия нельзя проносить оружие, поэтому стрелка, который совершил покушение на Дональда Трампа, мог кто-то пропустить. При этом он подтвердил, что для стрельбы из винтовки не требуется особая подготовка. Инструктор отметил, что стрелок не мог пронести ружье через полицейский кордон.

Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

Покушение произошло днем 13 июля на встрече Трампа с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем. Сам политик слегка пострадал — пуля задела ухо. Стрелком оказался 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс, его ликвидировали снайперы Службы безопасности США ответными выстрелами. Одноклассник вспоминает его как «нормального парня» и «милого мальчика, который никогда ни о ком не отзывался плохо». Еще один знакомый злоумышленника отметил, что Крукс был одиночкой, который надевал в школу камуфляжный костюм или охотничью одежду.