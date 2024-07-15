Евросоюз продлил санкции против Ирана за поддержку России

Европейский союз на год продлил введенные в отношении Ирана санкции за поддержку России, говорится в заявлении Совета ЕС. Также в Брюсселе считают, что Тегеран провоцирует дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Санкции против Ирана продлены до 27 июля 2025 года за поддержку России в рамках специальной военной операции на Украине и за «поддержку вооруженных групп и формирований» в регионе Красного моря и на Ближнем Востоке, говорится в документе.



Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем обращении к миру после избрания заявил, что Москва является ценным стратегическим союзником Тегерана. Он подчеркнул, что собирается развивать сотрудничество между странами. Пезешкиан также заверил, что власти Ирана стремятся обеспечить мир между Россией и Украиной. Он отметил, что продолжит отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Москвой, в частности, по линии БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Иран мог бы стать посредником в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, если Тегеран изъявит такое желание, Москва готова рассмотреть его кандидатуру.