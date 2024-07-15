Закрывшей Трампа от стрелка женщиной оказалась каратистка из Рязани

Девушка-телохранитель, которая закрыла собой кандидата в президенты США Дональда Трампа во время нападения, училась в Рязани, сообщает «Комсомольская правда». У экс-президента США имеется несколько славянок-телохранителей.

Известный тренер России Евгений Жирихов предположил, что речь идет о его ученице, мастере спорта по всестелевому каратэ из Ряжска. Девушка закончила кафедру физкультуры Рязанского государственного университета и переехала в США. Она владеет многими видами оружия, сказал он.

Покушение на бывшего хозяина Белого дома произошло 13 июля в ходе предвыборной встречи Трампа со своими сторонниками в штате Пенсильвания. Жизни политика ничего не угрожает, однако было задето ухо. В результате стрельбы погиб один из мирных участников встречи, еще два человека серьезно ранены.

Трамп также появился на свежей обложке журнала Time. Это одно из самых крупных и влиятельных изданий в Соединенных Штатах. Снимок раненого экс-президента в соцсети X подписали: «Дональд Трамп выжил после стрельбы, а нация была на грани».

Раскрыта еще одна цель стрелявшего в Трампа

Трамп заявил, что изучение таблицы со статистикой по нелегальной миграции помогло ему избежать пулевого ранения во время недавнего покушения. Политик отметил, что хотел продолжить выступление на митинге в Пенсильвании, но его увели агенты Секретной службы.