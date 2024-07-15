В США заявили о неизбежной победе Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп стал несокрушимым и его ждет неизбежная победа на выборах. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер, передает газета The Hill. Lenta.ru

«Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы. (...) Демократы по сути являются второстепенными фигурами», — рассказал политик. RT на русском

Ранее стало известно, что Трамп попросил свою бывшую соперницу, экс-постпреда при ООН Никки Хейли выступить на съезде Республиканской партии, в ходе которого будет официально выдвинут кандидат на выборы. Газета.Ru