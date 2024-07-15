Как будут охранять Карла III после покушения на Трампа

В Великобритании будет усилена безопасность короля Карла III на общественных мероприятиях на фоне покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Evening Standard. По данным газеты, по пути из Букингемского дворца безопасность Карла III обеспечат сотни полицейских.

Монарх 17 июля выступит с тронной речью на открытии первой сессии парламента. Мероприятие традиционно отражает приоритеты правительства на предстоящий парламентский год. Как правило, король в карете приезжает в Вестминстерский дворец и проводит церемонию.

Полицейские займут улицу Уайтхолл и прилегающие улицы. На крышах зданий по ходу движения кареты будут размещены снайперы. У входа в парламент устанавливаются ограждения, в ближайшие дни к зданию ограничат подход.

Покушение произошло днем 13 июля на встрече Трампа с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем. Сам политик слегка пострадал — пуля задела ухо. С места стрельбы экс-президента США увели со следами крови на лице. Бывший хозяин Белого дома успел пригрозить кулаком в ответ на стрельбу и призвал «бороться». Стрелком оказался 20-летний местный житель, его ликвидировали снайперы Службы безопасности.