В Грузии захотели отменить закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

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Президент считает, что принятый правящей партией «Грузинская мечта» закон антиконституционен. Она требует от суда установить, соответствует ли он статье 78 Конституции Грузии, согласно которой правительственные органы обязаны принять все меры для интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Также подать иск в Конституционный суд планируют неправительственные организации. Они утверждают, что закон об иноагентах противоречит статьям основного закона республики о правах на объединения и неприкосновенность личной жизни.

Ранее Европейский союз (ЕС) приостановил процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в республике Павла Герчинского, причинами этого стали неясные намерения нынешнего правительства страны, антизападная и антиевропейская риторика, а также принятый в республике закон об иноагентах.