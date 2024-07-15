Трамп предложил бывшей сопернице выступить на съезде республиканцев

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично позвонил своей бывшей сопернице по предвыборной гонке Никки Хейли и пригласил ее на съезд членов Республиканской партии, который пройдет в Милуоки на текущей неделе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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На правах анонимности журналистам рассказали, что Трамп после посягательства на его жизнь хочет воспользоваться сложившейся ситуацией и объединить партию, наводя контакты с теми, кто при других обстоятельствах мог бы отказаться от взаимодействия с ним.

Ожидается, что Хейли выступит на съезде уже 16 июля.

Никки Хейли была одним из соперников Трампа на республиканских праймериз, но 6 марта вышла из гонки. Несмотря на критику с ее стороны в свой адрес, Трамп отмечал, что в его команде найдется место для Хейли, потому что у них "много одинаковых идей".