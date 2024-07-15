Победу Трампа на выборах после покушения назвали необратимой

После того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение, шансы на его победу на президентских выборах осенью 2024 года заметно возрастают. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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"Именно это событие, а не какие-то дебаты, делает просто необратимой его победу на выборах. Потому что Трамп становится мучеником, сакральной жертвой политической системы США", - сказал Блохин.



Он добавил, что теперь Трамп смотрится лучше действующего президента США Джо Байдена не только по своей харизме, популярности и прочему, но и становится "как бы потерпевшим".

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.