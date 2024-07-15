Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своих поездок в РФ, США и на Украину. Об этом сообщает Magyar Nemzet со ссылкой на политического помощника премьера Балажа Орбана.

По его словам, в письме Орбан проинформировал лидеров Евросовета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса», — подчеркнул помощник Орбана.



Балаж Орбан добавил, что подход Венгрии основывается на реальной ситуации в конфликте. В предложенным политиком плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график», заключил он.

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Напомним, что с 1 июля Венгрия начала председательство в Совете ЕС. На фоне этого Орбан совершил ряд поездок. 2 июля он посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, а 5 июля – Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 июля премьер прибыл в Пекин, где состоялась его рабочая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а 9 июля — в Вашингтон, где прошел саммит НАТО.