В Раде считают, что до осени на Украине могут остаться только пенсионеры

Только пенсионеры могут остаться на Украине к предстоящим осени и зиме из-за того, что страна сталкивается с трудностями в энергоснабжении. С таким мнением выступила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"До осени, до зимы останутся в стране одни пенсионеры, которые выжили, потому что люди, семьи, в которых есть дети, которые вернулись в страну или не выезжали, не смогут справиться с теми всеми заданиями, которые сейчас есть. Это и приготовление еды, мытье детей, охладить [скоропортящиеся продукты], подняться на этаж", - сказала она в эфире YouTube-канала "Новости. Live" в ответ на просьбу прокомментировать призыв главы комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева к украинцам не делать трагедии из-за жары и отключения электроэнергии, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров. Ранее он удалил запись с этим советом из своего Telegram-канала после массы критических замечаний.



Южанина добавила, что у правительства Украины нет "разумного подхода" к тому, как решить проблемы в энергетике страны.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" констатировала, что из-за аномальной жары на Украине и в Европе "потребление достигло максимальной отметки и существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия". На Украине в последние дни синоптики фиксируют температурные рекорды. 10 июля абсолютный максимум температуры воздуха за все время наблюдений - 40,5 градуса - отмечен в Николаеве на юге страны. В Киеве 12 июля температура воздуха достигла 34,2 градуса по Цельсию, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня, зафиксированного в 1885 году.

Украина в последнее время испытывает значительные проблемы в энергетике. По данным властей, страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. В связи с этим в стране больше месяца действуют графики отключений электричества, которые могут длиться 8-12 часов в день и более.