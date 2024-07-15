От "Матрицы" до Ван Гога: мемы о покушении на Трампа

На экс-президента США и одного из главных претендентов будущей президентской гонки Дональда Трампа совершили покушение.

20-летний Томас Мэтью Крукс, вооруженный винтовкой типа AR, несколько раз выстрелил в лидера республиканцев во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Лишь по счастливой случайности Трампу удалось избежать смерти — пуля попала ему в ухо. Через мгновение снайперам Секретной службы ликвидировали нападавшего. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Покушение на Дональда Трампа вызвало широкий общественный резонанс. В сети по мотивам стрельбы в экс-президента стали появляться забавные картинки и видеоролики.

Лучшие мемы о покушении на Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".