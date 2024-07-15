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От "Матрицы" до Ван Гога: мемы о покушении на Трампа

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Отсылка к кинофильму "Матрица"
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Отсылка к кинофильму "Матрица" 
© Соцсети
Некоторые пользователи не поверили в реальность покушения
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Некоторые пользователи не поверили в реальность покушения 
© Соцсети
Брелок с лидерами стран, на которых совершали покушение
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Брелок с лидерами стран, на которых совершали покушение 
© Соцсети
Испугавшийся пасхального кролика Байден и бесстрашный Трамп после покушения
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Испугавшийся пасхального кролика Байден и бесстрашный Трамп после покушения 
© Соцсети

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И снова отсылка к кинофильму "Матрица"
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И снова отсылка к кинофильму "Матрица" 
© Соцсети
Портрет Дональда Трампа после покушения
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Портрет Дональда Трампа после покушения 
© Соцсети
Трамп против пули и Байден против лесницы
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Трамп против пули и Байден против лесницы 
© Соцсети
Футболка с исторической фотографией, снятой во время покушения на Трампа
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Футболка с исторической фотографией, снятой во время покушения на Трампа 
© Соцсети
И еще одна отсылка к кинофильму "Матрица"
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И еще одна отсылка к кинофильму "Матрица" 
© Соцсети

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Девять жизней...
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Девять жизней... 
© Соцсети
Футболисты после касания и Трамп после попытки покушения
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Футболисты после касания и Трамп после попытки покушения 
© Соцсети
Дональд Трамп Гог
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Дональд Трамп Гог 
© Соцсети

На экс-президента США и одного из главных претендентов будущей президентской гонки Дональда Трампа совершили покушение.

20-летний Томас Мэтью Крукс, вооруженный винтовкой типа AR, несколько раз выстрелил в лидера республиканцев во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Лишь по счастливой случайности Трампу удалось избежать смерти — пуля попала ему в ухо. Через мгновение снайперам Секретной службы ликвидировали нападавшего. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Покушение на Дональда Трампа вызвало широкий общественный резонанс. В сети по мотивам стрельбы в экс-президента стали появляться забавные картинки и видеоролики.

Лучшие мемы о покушении на Дональда Трампа — в галерее "Рамблера".

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Дональд Трамп