Раскрыта еще одна цель стрелявшего в Трампа

Томас Крукс, подозреваемый в стрельбе на митинге бывшего президента США Дональда Трампа, перед выстрелами в толпу целился в полицейского на крыше, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на шерифа округа Батлер Майкла Слупа. News.ru

По его словам, офицер полиции в поисках подозрительного человека в районе проведения митинга отправился осмотреть крышу, и находившийся там 20-летний Томас Мэттью Крукс направил на него оружие. Поскольку полицейский держался за край крыши, оружия в его руке не было, и он спустился обратно. В этот момент преступник начал стрелять по участникам митинга, добавил шериф. ТАСС

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