Украинские школьники стали меньше говорить на родном языке

На Украине сократилась доля учеников и учителей, которые общаются на украинском языке как в школе, так и дома. Об этом свидетельствуют результаты исследования Госслужбы качества образования.

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За пределами школы (в кругу друзей и дома) менее 40 процентов опрошенных школьников общаются исключительно на украинском языке. Пятая часть говорит как на украинском, так и на русском языках в равной степени. Среди основных причин таких результатов госслужба назвала привычку и речь общения в семье.

По оценкам госслужбы, после начала украинского кризиса в 2022 году украинский язык называл родным 91 процент школьников, но в 2023-2024 годах показатель упал до 74 процентов. Среди учителей этот показатель снизился с 93 до 82 процентов, а среди родителей - с 94 до 86 процентов.

В восточных регионах страны 59 процентов учителей, 38 процентов школьников и 34 процента родителей, назвавших украинский родным языком, сообщили, что дома в основном общаются на русском. Также в восточных регионах 43 процента опрошенных школьников сообщили, что в интернете они в основном переписываются на русском. Доля старшеклассников, общающихся на украинском языке онлайн, уменьшилась на шесть процентов к прошлому учебному году.

Чуть меньше половины опрошенных учеников указали, что пользуются украинским языком во всех сферах жизни. Также на восемь процентов уменьшилось количество респондентов, которые на уроках и переменах общаются между собой только на украинском языке. Треть старшеклассников сообщила, что во время перерывов они говорят как на украинском языке, так и на русском или преимущественно на русском.

Ранее на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления этого закона в силу в 2012 году в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.

Также в стране действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников госорганизаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском. Кроме того, в стране существуют языковые квоты на телевидении и радио - большую часть эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке.