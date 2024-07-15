В Грузии рассказали, когда вступит в силу скандальный закон

Принятый в мае закон об иноагентах в Грузии еще не вступил в силу, он начнет действовать через несколько недель. Об этом в ходе брифинга заявил глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе. Газета.Ru

«Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», — сказал он. RT на русском

Действие закона распространяется на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (более $9,1 тыс.). Если декларация не будет предоставлена после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.). ТАСС