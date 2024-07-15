Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

Экс-президент США Дональд Трамп попросил свою бывшую соперницу, экс-постпреда при ООН Никки Хейли выступить на съезде Республиканской партии, в ходе которого будет официально выдвинут кандидат на выборы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам других людей, знакомых с планами, Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, занявшая второе место после Трампа на праймериз Республиканской партии в этом году, должна выступить во вторник», — говорится в материале издания.



Как отмечают авторы материала, Трамп рассчитывает объединить партию, так как Хейли представляла республиканцев, недовольных итогами его президентства. Он также планирует воспользоваться фактом покушения, чтобы отвести на второй план идеологические разногласия.

Ранее Трамп рассказал, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к единству. Партийный конвент начнет свою работу 15 июля и будет идти три дня, в ходе которых Трамп будет официально номинирован как кандидат от партии.