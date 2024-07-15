В Белоруссии обвинили Польшу в нагнетании напряженности на границе

Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Газета.Ru

«Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. В ее планах, наверное, продолжение нагнетания напряженности на границе», — заявил министр. ТАСС

Ранее Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной. По словам министра обороны Виктора Хренина, напряжение на южном операционном направлении спало, поэтому было решено вернуть войска в пункты постоянной дислокации. Lenta.ru