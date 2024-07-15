СМИ: украинский язык теряет популярность среди школьников

Украинский язык существенно сдал позиции среди школьников Украины. Об этом свидетельствуют данные исследования Госслужбы качества образования, опубликованные изданием "Страна".

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Так, если сразу после февраля 2022 года украинский язык назвали родным 91% опрошенных, то в новом исследовании это число сократилось до 74%. При этом за пределами школы на украинском языке общаются менее 40% школьников, особенно часто используют русский язык в повседневном общении в восточной и южной частях страны.

Среди родителей и учителей также снизился процент считающих украинский родным, два года назад таковых было 94% и 93%, теперь их 86% и 82% соответственно. Авторы исследования связали изменение статистики с тем, что новым опросом охвачено большее количество респондентов из городской местности, которая "традиционно является эпицентром увеличения русскоговорящего компонента".

На прошлой неделе уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выразил недовольство тем, что многие дети плохо владеют украинским из-за его недостаточного использования в интернете и сфере обслуживания. Он добавил, что необходимо усилить контроль за соблюдением статьи закона о госязыке, которая определяет украинский языком образовательного процесса.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов.

Тот же языковой омбудсмен признавал, что на улицах городов - от Одессы до Харькова - повсеместно встречается русский язык и призывал местные власти "положить этому конец". Креминь также призвал студентов вузов и школьников пользоваться госязыком в личном общении, хотя закон не затрагивает сферу частной жизни. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.