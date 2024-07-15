Германию уличили в передаче ВСУ тайного пакета помощи

Германия тайно передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) большую партию оружия, в которую вошли в том числе танки Leopard 1A5 и Marder. Об этом сообщает портал Merkur со ссылкой на отчет Минобороны ФРГ о тратах на оборону.

© Lenta.ru

«Помимо боеприпасов к Leopard 1A5 и Marder, имелись также два дополнительных мостоукладчика Biber, два дополнительных инженерных танка Dachs, эвакуационный танк Bergepanzer 2 и четыре дополнительных танка разминирования Wisent 1 (...) Украина надеется, что это поможет ей создать ударную группу», — отмечается в материале.



При этом авторы обратили особое внимание на поставку установок ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Данная техника не состоит на вооружении немецких войск и была напрямую закуплена у США с целью переправки на Украину.

21 мая агентство Reuters сообщало, что Германия планирует выделить еще более четырех миллиардов долларов на военную помощь Украине в текущем году. Инициатором наращивания объемов военной помощи стал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.