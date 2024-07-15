Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Его слова передает издание New York Post. Lenta.ru

Политик считает, что митинг окончился бы трагедией, если бы он не повернул голову правее, когда зачитывал данные из таблицы. Он добавил, что хотел продолжить свое выступление в Пенсильвании, но агенты Секретной службы увели его и заявили, что «это небезопасно». Газета.Ru

На Трампа совершено покушение во время его выступления. Убить политика пытался 20-ти летний американец Томас Мэтью Крукс. Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. Преступник ликвидирован. Во время стрельбы погиб пожарный, который защитил от пуль свою семью. Еще один человек ранен. Ura.Ru