В Северной Корее сравнили обстановку в мире с кануном Второй мировой

Государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК выпустило статью, в которой ситуация в мире сравнивается с кануном Второй мировой войны. Как рассказало ТАСС, причиной такого сравнения стал визит японского премьера Фумио Кисиды в Германию.

© РИА Новости

Кисида посетил Германию на прошлой неделе, после участия в саммите НАТО в Вашингтоне. Во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем Кисида заявил о «серьезной обеспокоенности» углублением военных связей России и КНДР. Также Кисида и Шольц договорились активизировать сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ЦТАК в ответ на визит Кисиды напомнили, что Германия и Япония уже заключали альянс и принесли человечеству «катастрофические бедствия». В статье обе страны названы «преступными государствами», которые проводят множество агрессивных военных учений, обостряющих ситуацию в регионе.

В ЦТАК добавили, что у Кисиды не было «ни малейшего права и оснований» принимать участие в саммите НАТО. В Северной Корее предупредили Японию, что «военный сговор» с США - это «путь к самоуничтожению».