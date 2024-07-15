Трамп объяснил потерю обуви после покушения

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп объяснил потерю своей обуви во время выступления на предвыборном митинге, где на него было совершено покушение. Подробности нападения политик раскрыл в интервью The New York Post.

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По словам Трампа, после раздавшихся выстрелов агенты Секретной службы сильно прижали его к земле, пытаясь защитить. На видео покушения слышно как экс-президент говорит: «Подождите, я хочу получить свою обувь».

«Агенты ударили меня так сильно, что у меня слетели ботинки, а они мне жмут», — рассказал Трамп с улыбкой.



На бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, 13 июля. На кадрах трансляции видно, как бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы.

Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик. Позднее сообщалось, что дома и в машине у стрелка были найдены взрывные устройства.