В Белоруссии обвинили Польшу в нагнетании напряженности на границе

Минск готов к диалогу о ситуации на границе, но Варшаву это не интересует. В нагнетании напряженности на границе Польшу обвинил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает агентство БелТА.

© Lenta.ru

«По-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. И, наверное, в ее планах продолжение нагнетания напряженности на границе», — заявил дипломат.



Он отметил, что президент республики Александр Лукашенко настроен на переговоры, но мяч в настоящее время находится на польской стороне.

Ранее Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной. По словам министра обороны Виктора Хренина, напряжение на южном операционном направлении спало, поэтому было решено вернуть войска в пункты постоянной дислокации.