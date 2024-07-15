Трамп: Байден может попросить Минюст прекратить два дела против него

Трамп заявил, что Байден после покушения может попросить прекратить два дела против него
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что до него дошли сведения, что нынешний лидер Штатов Джо Байден поручит Минюсту прекратить два дела в отношении него. Об этом пишет газета New York Post.
При этом издание отметило, что пока нет точных сведений, что Байден действительно планирует отдать такое поручение.
По последним данным, политику в общей сложности предъявили 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Трамп назвал эти дела "попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом".
За день до этого на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.
Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.