Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Его слова передает издание The New York Post.
«Трамп сказал, что его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам», — передает газета.
Политик добавил, что хотел продолжить свое выступление со сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».
Трамп оценил работу секретной службы США в момент покушения
О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.