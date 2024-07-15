Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Его слова передает издание The New York Post.

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«Трамп сказал, что его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам», — передает газета.



Политик добавил, что хотел продолжить свое выступление со сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

Трамп оценил работу секретной службы США в момент покушения

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.