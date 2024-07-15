Американский полковник рассказал о причинах краха господства США

Гегемония США терпит крах на фоне формирования многополярного мира и возвышения России, Индии и Китая. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

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"Его (падение США. – Прим. ред.) можно замедлить и помочь империи медленно спуститься вниз и стать, скорее, партнером в рамках многополярного мира", - подчеркнул он.



По словам Уилкерсона, невозможно обратить вспять процесс падения гегемонии Соединенных Штатов.

До этого американская газета Hill писала, что НАТО может прекратить свое существование на фоне геополитических перемен мира, где усиливают свое влияние новые центры.

По оценке Hill, нынешние альянсы "могут сохранить маргинальную роль в этом новом мировом порядке, их значимость, скорее всего, уменьшится". В этой связи авторы публикации задаются вопросом, стоит ли вообще "спасать" НАТО?