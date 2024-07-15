Экс-аналитик ЦРУ объяснил, как покушение на Трампа может повлиять на выборы

Покушение поможет бывшему американскому лидеру Дональду Трампу одержать победу на предстоящих выборах президента США. Как сообщает РЕН ТВ, такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, происшествие «полностью обезоружило» кампанию администрации президента США Джо Байдена против Трампа, которая сводилась к демонизации политика как экзистенциальной угрозы для страны. Джонсон подчеркнул, что если кто-то представляет собой угрозу для Соединенных Штатов, то его должны убить. Исходя из этого любая попытка Байдена страны назвать Трампа «угрозой» и призвать остановить его обречена на провал и будет действовать против действующего президента.

«Я не думаю, что эта атака на Трампа была инсценирована с целью повысить его политический статус. Несомненно, это имело такой эффект. Его популярность зашкаливает. Он привлекает поддержку демократов, которые раньше поддерживали Байдена... Трамп сейчас находится в более доминирующем положении, чем когда-либо. И его будет трудно из этого выбить», — отметил Джонсон.



В качестве примера подобной поддержки бывший аналитик привел американского миллиардера Илона Маска. После покушения он пожертвовал деньги в фонд Трампа.

Джонсон также считает, что теперь любое негативное отношение в сторону экс-президента будет укреплять мнение о том, что в Вашингтоне пора что-то менять. Любая критика Трампа и вовсе будет восприниматься как подстрекательство к насилию, добавил он.

Напомним, что покушение произошло 13 июля на митинге в поддержку Трампа в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого ликвидировали. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения. Сам Трамп отделался прострелом правого уха.