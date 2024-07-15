Экс-президент США Дональд Трамп после попытки покушения на него назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом политик заявил в интервью газете New York Post.

Напомним, что попытка покушения на Трампа произошла 13 июля на митинге в поддержку политика в Пенсильвании. Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Погиб один человек, еще двое получили серьезные ранения. Сам экс-президент отделался травмой правого уха.

«Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз», — заявил Трамп в интервью.



Экс-президент также добавил, что врачи назвали чудом, что он выжил после покушения с применением винтовки AR-15. Трамп считает, что ситуация могла закончиться более трагично, если бы он не повернул голову немного право, чтобы прочитать данные по нелегальным мигрантам.

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Он также рассказал, что после происшествия с ним связался президент США Джо Байден. По словам Трампа, политик был «очень мил» во время телефонного разговора. Экс-президент также утверждает, что Байден «отдаст распоряжение минюсту» прекратить два дела в отношении него.