ФБР рассматривает покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассматривает покушение на экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании как возможный акт внутреннего терроризма, инцидент также расследуется спецслужбами как покушение на убийство.

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Об этом заявил помощник директора Управления национальной безопасности ФБР Роберт Уэллс, передает газета Hill.

«Мы расследуем это как покушение на убийство… (это – прим. ред.) возможный акт внутреннего терроризма», — подчеркнул он.



По словам Уэллса, спецслужбы США работают над выявлением мотива стрелявшего.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что сотрудники американских спецслужб не справились со своими обязанностями на митинге Трампа.

Он обратил внимание, что сотрудники Секретной службы должны были осмотреть площадку перед мероприятием, чтобы найти потенциальные линии огня. На этих линиях должны были выставить вооруженных телохранителей, чтобы мешать работе снайперов, но этого никто не сделал.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.