Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу страны Дональда Трампа и призвал нацию объединиться, но его речь содержала несколько «вопиющих ошибок», пишет Daily Mail. В частности, Байден назвал пострадавшего миллиардера «бывшим Трампом», а не «бывшим президентом Трампом».

Трамп получил ранение во время предвыборного митинга в городе Батлер в штате Пенсильвания. Одна из пуль задела ухо экс-президента, но серьезно он не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного человека. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы.

После покушения Байден заявил, что в США нет места подобному насилию. Он подчеркнул, что молится за Трампа и за всех, кто был на митинге.

«Политика не должна становиться маленьким полем битвы или полем для убийств. Независимо от того, насколько сильны наши убеждения, мы не должны прибегать к насилию», - подчеркнул Байден.



Появились подробности покушения на Трампа

Он подчеркнул, что свое недовольство нужно выражать с помощью «урны для битвы», имея в виду урну для голосования - в английском языке «the ballot box» и «the battle box» звучат похоже. Как отмечает Daily Mail, для своего выступления президент использовал Овальный кабинет, чтобы придать своим словам вес. Обращения из Овального кабинета редки и используются для придания торжественности и значимости событию.

Байден отметил, что завтра начинается национальный съезд Республиканской партии, и сообщил, что он собирается вернуться к предвыборной кампании. Ранее газета The Wall Street Journal рассказала, что советники Белого дома больше года «агрессивно управляли» графиком 81-летнего Байдена, сокращая его передвижения и незапланированные разговоры, чтобы скрыть внешние проявления его старения и оплошности, которые он допускает всё чаще.