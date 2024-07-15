Пока вы спали: заявление Байдена о разногласиях в США и триумф Испании на Евро-2024

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Над Брянской областью уничтожили 15 БПЛА

Ближе к утру, в ночь на 15 июля, силы противовоздушной обороны России уничтожили еще пять беспилотных летательных аппаратов в Брянской области, сообщает ТАСС.

Как заявил глава региона Александр Богомаз, они были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Всего минувшей ночью было уничтожено 15 беспилотников ВСУ в Брянской области.

Politico: ЕС созовет свой саммит с целью бойкота встречи глав МИД в Будапеште

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД Евросоюза, сообщает ТАСС.

Встреча состоится в августе в те же даты, на которые запланирована аналогичная встреча в Будапеште. Венгрия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланировала провести встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Будапеште 28-29 августа.

Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, министры не смогут приехать в Будапешт.

Байден утверждает, что другие страны «раздувают огонь» политических трений в США

Лидер США Джо Байден заявил, что другие страны «раздувают огонь» политических разногласий в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.

По его словам, это необходимо, чтобы влиять на итоги политического процесса в США в соответствии со своими интересами.

Другие детали и доказательства он не предоставил. Заявление Байдена прозвучало в рамках обращения к нации в связи с совершенным 13 июля покушением на экс-президента Дональда Трампа.

Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на покровском и торецком направлениях

Наиболее напряженная ситуация для украинской армии сложилась на торецком и покровском направлениях на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб Украины.

Там указали, что на торецком направлении ситуация напряженная. А самая горячая ситуация на покровском направлении.

Ранее в Генштабе рассказали о тяжелой ситуации на покровском направлении.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы по футболу

Сборная Испании со счетом 2:1 одержала победу над командой Англии в финальном матче чемпионата Европы по футболу, сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Берлине. Итальянская сборная в четвертый раз в истории стала победителем европейского первенства.

Ранее испанцы становились чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 годах.