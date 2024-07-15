Трамп после покушения переписал речь для съезда республиканцев

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, что полностью переписал свою речь для съезда республиканцев в Милуоки после покушения, сместив акцент на призыв к единству. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на Washington Examiner.

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«Речь, с которой я планировал выступать в четверг, должна была стать просто невероятной», — уточнил политик. По мнению Трампа, если покушения не было, эта речь стала бы одной из самых великолепных, посвященных главным образом политике президента Джо Байдена.



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«Если честно, теперь это будет совершенно другая речь», — подчеркнул Трамп.

Политик назвал свое спасение «подарком от Бога». Источник, который общался с экс-президентом, указал, что Трамп не может поверить в случившееся.