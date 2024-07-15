В Николаевской области Украины произошли взрывы

В Николаевской области Украины произошла серия взрывов днем 15 июля. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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Подробностей СМИ не приводит.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога в регионе не объявлена.

Утром 15 июля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и Одессе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.