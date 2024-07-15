Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолеты над Украиной

Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолёты над Украиной
Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолёты российской армии над Украиной.
Об этом в интервью телемарафону «Единые новости» сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».
В Кремле заявили, что НАТО намерена оставаться врагом России
«Мы поддержим Украину <…>, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — заявил Столтенберг.
Ранее соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 из 32 стран — членов НАТО.