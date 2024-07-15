Столтенберг: Польша не будет сбивать российские самолеты над Украиной

Польша как член НАТО не будет сбивать ракеты и самолёты российской армии над Украиной.

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Об этом в интервью телемарафону «Единые новости» сказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передаёт украинское издание «СТРАНА.ua».

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«Мы поддержим Украину <…>, но НАТО не будет вовлечена напрямую», — заявил Столтенберг.



Ранее соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 из 32 стран — членов НАТО.