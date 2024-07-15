СМИ: ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште из-за Орбана

Министры иностранных дел стран Европейского союза намерены проигнорировать Венгрию, организовав в августе собственный саммит по иностранным делам вместо поездки в Будапешт на мероприятие венгерского премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Politico.

Венгрия, председательствующая в Совете Евросоюза, планирует провести в Будапеште 28–29 августа саммит по иностранным делам. Это хорошая возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, а для министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто оказаться в центре внимания.

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Однако после того, как глава правительства Венгрии воспрепятствовал оказанию помощи Украине и своим самопровозглашенным мирным визитам к президенту России Владимиру Путину и Си председателю КНР Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими национальными лидерами ЕС, многие министры иностранных дел искали способ не стать реквизитом в том, что, по их мнению, станет очередным пропагандистским шоу Орбана.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель созовет министров на «формальный» совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана, заявили три дипломата Евросоюза, напрямую осведомленные о плане и пожелавшие остаться неназванными из-за деликатного характера этого шага.

Это произошло после того, как спецпредставитель Венгрии в ЕС Балинт Одор подвергся резкой критике со стороны своих коллег на встрече в начале июля, а единственной страной, которая не выступила, была Словакия. Бойкотируя саммит по иностранным делам, министры надеются ограничить троллинг со стороны Венгрии. Бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотели «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

Министры других стран ЕС были готовы продемонстрировать Венгрии холодный прием. На первой встрече венгерского председательства, которая прошла в Будапеште для обсуждения промышленной политики, присутствовали только семь министров из других стран. Ни один комиссар также не присутствовал.

План Борреля уже обсуждался неофициально с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. 17 июля команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.