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Политические страсти в США "порядочно накалились", признал Байден

Американский президент Джо Байден прокомментировал покушение на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Политические страсти в США «порядочно накалились», признал Байден
© ТАСС

По его словам, политическим страстям «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.

«Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой», — заявил Байден, выступая со специальным обращением к нации на тему покушения на Трампа.

Как отметил президент, политические страсти в США по мере приближения к ноябрьским выборам «порядочно накалились» и им «пора остыть».

«Да, между нами существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки. Это неизбежно при демократии. Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова», — указал глава Белого дома.
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