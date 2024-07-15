Политические страсти в США "порядочно накалились", признал Байден

Американский президент Джо Байден прокомментировал покушение на бывшего лидера США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

По его словам, политическим страстям «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой, ему не место в стране.

«Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой», — заявил Байден, выступая со специальным обращением к нации на тему покушения на Трампа.



Как отметил президент, политические страсти в США по мере приближения к ноябрьским выборам «порядочно накалились» и им «пора остыть».