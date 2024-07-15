Politico: в США насилие по политическим мотивам стало обыденностью

В Соединенных Штатах насилие по политическим мотивам, связанные с ним риторика и действия стали обыденностью, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Наиболее правильной реакцией на попытку покушения на экс-президента Дональда Трампа было бы «чувство глубокой грусти за страну». Пока неизвестно, как американское общество будет противостоять динамике, когда насилие стало обыденностью, как и его проявления.

«Первым делом мы снова вернулись к бессознательной критике СМИ, озлобленности по отношению к противоположной стороне и теориям заговора», — пишет издание.



Отмечается, что после стрельбы на митинге Трампа в трендах социальных сетей снова появились словосочетания «гражданская война» и «фейковые новости».