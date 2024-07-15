Байден: политическим страстям в США пора утихнуть

Американский президент Джо Байден после покушения на экс-главу США Дональда Трампа сказал, что политическим страстям в стране «пора утихнуть».

Соответствующее заявление было сделано во время специального обращения Байдена к нации на тему покушения на Трампа, передаёт РИА Новости.

«В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений. Пора им (политическим страстям) остыть», — сказал лидер США.

Байден добавил, что политика не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле слова.

Также Байден сказал, что Трамп не получил серьёзных ранений во время покушения.