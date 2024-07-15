«Никогда не видел такого спроса»: в Пенсильвании раскупают мерч с Трампом

В американском штате Пенсильвания небольшой городок Ростравер переживает бум продаж товаров с символикой бывшего американского лидера Дональда Трампа после покушения на него, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного продавца.

Населенный пункт находится неподалеку от места нападения на экс-президента. Там расположены торговые палатки, где каждый желающий может приобрести товары с символикой и фото Трампа. Продаются флаги, кепки, футболки, в том числе со знаменитым магшотом экс-президента - фотографией, сделанной во время его прошлогоднего ареста в штате Джорджия.

По словам продавца, он никогда прежде не видел такого большого спроса у покупателей. Мужчина указал, что нужно быть «истинным сторонником Трампа», чтобы в такую жару «стоять в очереди за кепкой».

Стрельба произошла 13 июля во время выступления Трампа перед сторонниками в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэтью Крукс попал политику в ухо. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.