Покушение на Трампа вынудило демократов сменить тактику

В США демократы обсуждают смену предвыборной тактики президента Джо Байдена в отношении его соперника и бывшего американского лидера Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN.

Это произошло после того, как экс-президент пережил покушение. 14 июля предвыборный штаб Байдена и демократы пытались определить, как скорректировать свои планы, чтобы противостоять предстоящим заявлениям на Национальном съезде Республиканской партии.

«Главный вопрос в том, как вести против него кампанию или нападать на него», — сказал CNN старший советник демократов.



По его словам, ведутся обсуждения, чтобы откалибровать выпады и критику в адрес Трампа, сосредоточиться на политических различиях, а не на личных нападках. Планы, которые разрабатывались в течение нескольких недель в ответ на съезд Республиканской партии, пересматриваются и, возможно, корректируются.

За несколько часов до стрельбы на митинге Трампа, президент США пытался успокоить опасения членов своей партии, участвуя в телефонных разговорах с ключевыми группами законодателей, некоторые из которых не были убеждены в его жизнеспособности как кандидата. Но фокус кампании внезапно изменился, когда появились новости о стрельбе в штате Пенсильвания, где выступал Трамп.

Помощники Байдена решили убрать телевизионную рекламу, призвав «воздержаться от публикации каких-либо комментариев в социальных сетях или на публике». Источники телеканала описали настроение в Белом доме как «шок». Команда Байдена не решила, когда возобновить рекламную кампанию против Трампа. Главной сложностью станет переосмысление послания, которое будет соответствовать последним событиям.

Сенатор Крис Кунс, близкий союзник Байдена и сопредседатель предвыборной кампании, призвал к снижению политической температуры.

«Мы должны снизить риторику и тон. Я бы настоятельно рекомендовал людям выключить свои телефоны и отказаться от социальных сетей сегодня. И уделите время своей семье и подумайте о том, кто мы как нация и кем мы хотим быть», — заявил парламентарий.



Президент в свою очередь призвал граждан не делать предположений и «позволить ФБР делать свою работу», подчеркнув, что мотивы стрелка все еще расследуются. Он отметил, что Трамп «уже получил повышенный уровень безопасности» в качестве бывшего президента и предполагаемого кандидата от Республиканской партии, и отметил, что он «был последователен в моем указании Секретной службе предоставить ему все ресурсы, возможности, защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности».

Байден добавил, что приказал Секретной службе пересмотреть свои планы по проведению Республиканского национального съезда, который начнется 15 июля. Он также приказал провести независимую проверку безопасности на митинге, на котором была открыта стрельба, чтобы выяснить, как удалось осуществить попытку покушения.