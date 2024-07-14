Трамп назвал свое спасение «подарком от Бога»

Бывший американский президент Дональд Трамп считает «подарком от Бога» то, что он выжил в результате нападения во время митинга в субботу, 13 июля, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

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Источник, который общался с экс-президентом, указал, что Трамп не может поверить в случившееся, он назвал свое спасение «подарком от Бога».

«Он думает, что ему вручен подарок от Бога. Он не может в это поверить», — добавил он.



В экс-президента США стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в больницу. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.