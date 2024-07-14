В США не нашли признаков заговора в покушении на Трампа

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в поддержку политика в Пенсильвании мог совершить стрелок-одиночка, сообщает The New York Times. На данный момент следователи не обнаружили признаков более крупного заговора.

Как пишет издание, следствие продолжает поиски доказательств, которые могли бы указать на причастность к покушению третьих лиц. Пока никаких фактов того, что стрелявший в американского политика Мэтью Крукс действовал с кем-то в сговоре, нет.

Американский президент Джо Байден ранее принял решение перенести поездку в Техас, запланированную на понедельник, 15 июля. Причиной стало покушение на его предшественника.

До этого стало известно, что стрельбу на митинге сторонников Трампа в Пенсильвании устроил 20-летний американец Томас Крукс, его ликвидировали ответным огнем. Он прятался на крыше производственного предприятия за пределами мероприятия — примерно в 118 метрах от сцены.

Телеведущий и журналист Владимир Познер после покушения на Трампа предположил, что это поможет политической карьере экс-президента США. Кроме того, он признал, что ожидал подобного инцидента. По словам Познера, Трамп «родился в рубашке».