Раскрыто место работы подозреваемого в покушении на Трампа

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании Томас Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре, сообщает издание New York Times (NYT).

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«Крукс работал специалистом по питанию в центре квалифицированного медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк», — отмечает газета.



Администратор данного центра рассказала, что биография Крукса была чистой, сам он работал хорошо, а его поведение не вызывало подозрений. По ее словам, руководство учреждения было шокировано новостями о его возможной причастности к покушению на бывшего американского лидера.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Нынешний глава государства Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе обеспечить полную защиту Трампа.