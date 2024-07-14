Появились новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Томас Мэттью Крукс, подозреваемый в покушении на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не имел отношения к ВС США. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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"Все военные ведомства подтвердили, что подозреваемый с таким именем и датой рождения не имеет отношения к прохождению военной службы ни в одном из подразделений", - сказано в сообщении.



До этого стало известно, что следователи пока не обнаружили связь стрелявшего в Трампа с экстремистскими организациями.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

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Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.