Как Америка осмысливает покушение на Трампа

Америка осмысливает покушение на бывшего президента Дональда Трампа, который был ранен на предвыборном митинге в субботу, 13 июля, в Батлере (штат Пенсильвания).

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Инцидент является первым случаем, когда президент или кандидат от ведущей партии на пост президента США стал объектом покушения после Рональда Рейгана в 1981 году. Это вызвало опасения политического насилия и новых нападений, поскольку Америка переживает один из самых спорных периодов своей современной истории на фоне опасений в некоторых кругах из-за гражданских беспорядков.

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Трамп, который появился с окровавленным лицом, сказал, что его ранили в ухо, и описал ощущение "пули, пронзившей кожу".

Бывший президент призвал к национальному единству и стойкости в стране, глубоко разделенной на фоне бурных выборов 2024 года: кампания по переизбранию Джо Байдена в качестве предполагаемого кандидата от Демократической партии оказалась в кризисе из-за его неуверенного выступления на теледебатах, в то время как Трамп, как ожидается, будет выдвинут в качестве кандидата от Республиканской партии на съезде партии на этой неделе с крайне правой повесткой дня. Он прибыл в Милуоки в воскресенье вечером на Республиканский национальный съезд, сообщает NBC News. Спикерам Республиканской партии были даны конкретные советы о том, как выступать с речами после покушения на Трампа: им велено ничего не менять.

Помощники Трампа и руководство Республиканского национального комитета (RNC) не говорили выступающим на недельном съезде в Милуоки менять свои первоначальные речи после стрельбы на митинге Трампа. Сам он не хочет демонстрировать признаки слабости или сигнализировать, что стрельба повлияла на давно запланированный съезд, по словам семи человек, которые либо должны были выступить с речами на RNC, либо их помощников.

Президент Джо Байден, выступая из Овального кабинета, призвал американцев перестать рассматривать своих политических оппонентов как врагов. "Пора успокоиться", - сказал он в послании к нации. Обращаясь к тем, кто голосовал за него в 2020 году, и к тем, кто голосовал за Трампа, избранный тогда президент добавил:

"Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы".



ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма. Мотив погибшего стрелка до сих пор неизвестен, им оказался Томас Мэтью Крукс, 20 лет, из местечка Бетел-Парк в Пенсильвании. Материалы для изготовления бомбы были обнаружены в автомобиле и доме подозреваемого, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов. Политические пристрастия Крукса не были сразу ясны. Записи показывают, что он был зарегистрирован как избиратель-республиканец в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании также показывают, что в 2021 году он пожертвовал 15 долларов прогрессивному политическому комитету действий, который выступает на стороне демократов. В видео перед стрельбой он заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев. Чиновники публично не раскрыли возможный мотив действий стрелка. Дэйв Маккормик, республиканский кандидат в сенат от Пенсильвании, присутствовавший на митинге, описал "пугающий момент" и сказал в программе This Week на канале ABC в воскресенье: "Разница в один дюйм, и президент был бы мертв".

Associated Press сообщило, что местный полицейский пытался противостоять Круксу на крыше перед стрельбой. Но офицер отступил после того, как Крукс направил на него винтовку, и через несколько мгновений тот выстрелил в Трампа. По данным агентства, выстрелы, по всей видимости, раздались из-за пределов зоны, охраняемой Секретной службой. Газета Washington Post сообщила, что Секретная служба активно использовала местных полицейских для создания подразделений, задачей которых было выявление и устранение злоумышленника. ФБР заявило, что взяло на себя ведущую роль в расследовании нападения. Представители ФБР сообщили журналистам: удивительно, что подозреваемый смог произвести несколько выстрелов.

Член палаты представителей Майк Лоулер, республиканец от Нью-Йорка, и член палаты представителей Ричи Торрес, демократ от Нью-Йорка, планируют в понедельник представить двухпартийный законопроект, который обеспечит "усиленную защиту Секретной службы" президенту Джо Байдену, бывшему президенту Дональду Трампу и кандидату в президенты Роберту Ф. Кеннеди-младшему, сообщает ABC News. "Попытка убийства бывшего президента Трампа вчера (в субботу) вечером стала темным моментом в истории нашей страны. По мере поступления сообщений становится ясно, что всем основным кандидатам на пост президента необходимо принять дополнительные меры защиты", - заявили Торрес и Лоулер в совместном заявлении. Ранее сообщалось, что Секретная служба отказала в дополнительной защите сначала Кеннеди-младшему, а недавно и Трампу. В агентстве опровергли информацию относительно защиты Трампа.

В воскресенье в политическом истеблишменте Америки усилились требования к силовым структурам предоставить ответы на вопрос о том, как вооруженный человек смог занять позицию на крыше с видом на митинг и выстрелить в Дональда Трампа - предполагаемого кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года, несмотря на присутствие федеральных и местных правоохранительных органов и свидетелей, вызвавших полицию.

Национальные законодатели выразили шок в связи с очевидными упущениями в сфере безопасности, сообщает Guardian. Майк Джонсон, спикер контролируемой республиканцами палаты представителей, заявил, что проведет "полное расследование". Джонсон написал в X, бывший Twitter, (сервис заблокирован в РФ), что "американский народ заслуживает знать правду", и сказал, что директор Секретной службы США Кимберли Читл и "другие соответствующие должностные лица" из Министерства внутренней безопасности и ФБР должны будут явиться на слушания в конгрессе как можно скорее.

Конгрессмен Майк Тернер, республиканец, председатель комитета по разведке палаты представителей, заявил в воскресенье, что "вместе с Дональдом Трампом наша демократия увернулась от пули" во время стрельбы в округе Батлер на западе Пенсильвании. Тем временем комитет палаты представителей конгресса США по внутренней безопасности будет расследовать покушение на бывшего президента Дональда Трампа, заявил председатель комитета, республиканец Марк Грин. Он сообщил, что он переговорил с директором Секретной службы Кимберли Читл относительно "неотложных вопросов" по поводу атаки, добавив, что он также обсудил "многочисленные запросы информации" комитета с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом. "Американский народ заслуживает исчерпывающих и быстрых ответов на то, что привело к первому за более чем 40 лет покушению на главнокомандующего", - заявил Грин.