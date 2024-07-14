Байден пообещал быстро расследовать покушение на Трампа
Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа будет быстрым, но при этом тщательным, сообщает РИА Новости.
«Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым», — заявил глава государства.
О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.
Журналисты отметили, что от смерти Трампа спасло движение головой перед выстрелом. Во время мероприятия на большой экран вывели диаграммы, показывающие статистику иммиграции в США, в связи с чем Трамп повернул голову в сторону экрана.