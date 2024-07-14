Байден выступил с обращением к нации

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме с обращением к американскому народу по поводу покушения на жизнь экс-главы государства Дональда Трампа. Его выступление длилось около пяти минут.

Каких-либо откровений речь действующего американского лидера не содержала. Несколько раз он призвал к единству нации, а также заявил, что убийства - это не тот путь, которым идет Америка.

Кроме того, Байден обратился к соотечественникам с просьбой не выдвигать каких-либо теорий в отношении инцидента с Трампом. По его словам, расследованием должны заниматься исключительно соответствующие спецслужбы, а к настоящему времени истинные мотивы стрелка не установлены.

Мелания Трамп обратилась к американцам

После окончания своей речи он повернулся и, дипломатично выражаясь, странной походкой направился к выходу из зала.

Пытавшихся задать дополнительные вопросы журналистов президент попросту проигнорировал.