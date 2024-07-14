Украине предрекли сокращение населения до уровня Москвы

Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек, что практически равно населению Москвы на данный момент, говорится в докладе «Перспективы населения мира 2024» департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Там также спрогнозировали, что в 2084 году население Земли достигнет максимума и составит 10,3 млрд человек.

Тем временем к 2100 году, считают эксперты, население планеты снизится до 10,2 млрд человек. При этом ожидается рост средней продолжительности жизни. Предположительно, к концу XXI века она составит 81,7 года.

Население Китая к 2100 году упадет до 639 млн человек, уточняют в ООН. В Европе же к этому году станет меньше на 21% жителей по сравнению с пиковым значением 2020 года. Отмечается, что в мире количество людей в возрасте 65 лет и старше будет выше, чем людей моложе 18 лет. По мнению ученых, это может привести к определенным трудностям: за недееспособными пожилыми будет некому ухаживать.

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Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова ранее заявила, что население Украины к 2033 году может составить самое большее 35 млн человек. При этом, добавила она, даже для поддержания населения страны на уровне в 30 млн человек стране придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов.