Стармер провел телефонный разговор с Трампом после покушения
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом, который был ранен во время выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Об этом говорится в заявлении канцелярии премьера.
"Премьер-министр поговорил с президентом Трампом сегодня днем после атаки на вчерашнем митинге. Премьер-министр осудил насилие, выразил соболезнования жертвам и их семьям и пожелал президенту и всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказано в нем.