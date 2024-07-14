Опубликовано новое видео с моментом покушения на Трампа

В Сети появилось новое видео с места покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Кадры демонстрируют провал одной из снайперских групп, которая прикрывала политика.

На видео видно, что снайперы Секретной службы заметили стрелка, но не смогли произвести выстрел. В этот момент начала действовать вторая команда из охраны политика, однако это произошло уже после того, как Трампа ранили в ухо.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на встрече политика с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем. Сам Трамп слегка пострадал — пуля задела правое ухо.

По данным СМИ, стрельбу на митинге сторонников Трампа в Пенсильвании устроил 20-летний американец Томас Крукс, его ликвидировали ответным огнем. Он прятался на крыше производственного предприятия за пределами мероприятия — примерно в 118 метрах от сцены.

Мелания Трамп обратилась к американцам

Ранее в автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства. Машина, принадлежащая предполагаемому стрелку, была припаркована рядом с местом, где политик проводил встречу с избирателями.

Политолог Алексей Наумов предположил, что покушение на Трампа усилит в глазах избирателей его образ мученика, который был создан уголовными делами против политика. Эксперт считает, что Трамп с большой долей вероятности одержит победу на выборах.