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Опубликовано новое видео с моментом покушения на Трампа

В Сети появилось новое видео с места покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Кадры демонстрируют провал одной из снайперских групп, которая прикрывала политика.

Опубликовано новое видео с моментом покушения на Трампа
© globallookpress.com

На видео видно, что снайперы Секретной службы заметили стрелка, но не смогли произвести выстрел. В этот момент начала действовать вторая команда из охраны политика, однако это произошло уже после того, как Трампа ранили в ухо.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на встрече политика с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем. Сам Трамп слегка пострадал — пуля задела правое ухо.

По данным СМИ, стрельбу на митинге сторонников Трампа в Пенсильвании устроил 20-летний американец Томас Крукс, его ликвидировали ответным огнем. Он прятался на крыше производственного предприятия за пределами мероприятия — примерно в 118 метрах от сцены.

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Ранее в автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства. Машина, принадлежащая предполагаемому стрелку, была припаркована рядом с местом, где политик проводил встречу с избирателями.

Политолог Алексей Наумов предположил, что покушение на Трампа усилит в глазах избирателей его образ мученика, который был создан уголовными делами против политика. Эксперт считает, что Трамп с большой долей вероятности одержит победу на выборах.

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